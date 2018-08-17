СК завел уголовное дело после взрыва в ростовской шахте

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По факту взрыва на шахте "Обуховская" в Ростовской области завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователь уже провел осмотр места происшествия, изъята необходимая служебная документация, назначено проведение экспертиз.

Еще предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на предприятии.

Взрыв произошел вечером 16 августа на шахте "Обуховская" в городе Зверево. При заряжении забоя монтажной камеры лавы взорвались шпуровые заряды.

В результате погиб 26-летний проходчик, пять человек госпитализированы. Буро-взрывные работы на шахте приостановлены, добыча угля при этом ведется.