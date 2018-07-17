Бывший футболист Кирьяков ударил по лицу журналиста Рабинера

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста газеты "Спорт-Экспресс" Игоря Рабинера и ударил его по лицу. Об этом сообщает ТАСС.

Драка произошла в студии телеканала "Матч ТВ" на Воробьевых горах. Рабинера и Кирьякова пригласили для участия в программе, посвященной итогам мундиаля.

Когда они столкнулись лицом к лицу, Кирьяков спросил, не хочет ли Рабинер ему "что-то сказать". Последовал отрицательный ответ, и тогда бывший форвард сборной ударил журналиста по лицу. Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам телеканала.

После этого инцидента в "Спорт-Экспрессе" заявили, что считают поведение Кирьякова недопустимым и объявили его персоной нон-грата.