Восемь человек пострадали в ДТП в Туле

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Восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ДТП произошло на Алексинском шоссе напротив дома 24. Микроавтобус Hyundai ехал из Тулы в пригород.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее у "Москва-Сити" на Пресненской набережной автомобиль Ferrari врезался в фонарь прямо перед машиной полицейских. Водителю помогли выбраться из машины, на которой не было номеров.