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Скончался экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, находящийся под следствием по делу о получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СвЖД.

В компании-перевозчике назвали произошедшее "большой трагедией".

Миронова задержали в декабре 2018 года. В феврале его перевели под домашний арест, а на прошлой неделе суд назначил залог в размере 5 миллионов рублей, который необходимо было внести до 21 июня.

Алексей Миронов был назначен начальником Свердловской железной дороги в апреле 2011 года.

