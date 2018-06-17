В Бельгии не менее 20 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Не менее 20 велогонщиков из Бельгии, Германии и Нидерландов пострадали в результате столкновения с автомобилем в бельгийской Валлонии, передает телерадиокомпания RTBF.

Как уточняет телерадиокомпания, ДТП произошло в ходе велогонки провинциального чемпионата Бельгии. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем автомобиля, попыталась совершить разворот перед приближавшимися велогонщиками, что и стало причиной столкновения.

Лидер гонки, который ехал к финишу со скоростью около 70−80 километров в час, налетел на машину во время разворота, спровоцировав падение следовавших за ним участников гонки.

Отмечается, что в результате инцидента трое велосипедистов получили открытые переломы, а еще четверо гонщиков были госпитализированы с сотрясением мозга.