Раввин Карпов рассказал о ликвидации террориста у синагоги в Отрадном

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Террорист, планировавший напасть на синагогу в Москве, был ликвидирован недалеко от еврейского учреждения "Даркей Шалом" в районе Отрадное. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу религиозной общины в столичном районе раввина Довида Карпова.

"Мне сообщили знакомые, что задержание проходило на Березовой аллее", – сказал Карпов.

Также раввин уточнил, что ранее сотрудники правоохранительных органов приезжали в религиозное учреждение и проводили оперативные действия. Сотрудник местной охраны подтвердил эту информацию и уточнил, что сотрудники смотрели видеозаписи с камер наблюдения и провели инструктаж.

"В прошлый раз (в марте 2024 года. – Прим. ред.) был несостоявшейся теракт, у террористов (в Калужской области. – Прим. ред.) нашли карту, на которой точкой была отмечена наша синагога", – заметил раввин.

В ФСБ ранее заявляли, что атаку планировал устроить уроженец из стран Средней Азии 2002 года рождения. 10 апреля его попытались задержать, однако он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В его жилище нашли взрывное устройство и взрывчатые вещества.

До этого силовики также предотвратили нападение на столичную синагогу. Тогда в Калужской области была ликвидирована ячейка "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в РФ).