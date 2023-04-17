ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Бойцы Вооруженных сил Украины атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что власти задействовали все оперативные и аварийные службы, они выехали на территорию происшествия с целью ликвидации последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали свинокомплекс в Белгородской области. В результате этого погибли 178 животных. Украинский обстрел повредил стены корпусов, крыши и оборудование. Атака также нарушила работу фермы.

До этого БПЛА сбили в Валуйском городском округе региона. Дрон ликвидировали системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки беспилотника рухнули в поле, пострадавших не зафиксировали.

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