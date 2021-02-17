Двоих поймали в Шатуре за смертельное избиение мужчины сковородкой

17 февраля, 18:56
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полиция задержала в Шатуре двоих мужчин по подозрению в смертельном бытовом избиении. Об этом сообщили в управлении СК по Московской области.
Двое местных жителей и их знакомый распивали алкогольные напитки в субботу, 13 февраля. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт и злоумышленники избили потерпевшего битой и сковородкой. Удары были нанесены в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После убийства подозреваемые скрылись, но были пойманы в ходе розыска, указано на сайте СК.
Уголовное дело возбудили по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть").
В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО мать хотела убить троих детей, бросив их на морозе. Женщина вывезла несовершеннолетних в лес.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: