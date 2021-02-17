Двоих поймали в Шатуре за смертельное избиение мужчины сковородкой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала в Шатуре двоих мужчин по подозрению в смертельном бытовом избиении. Об этом сообщили в управлении СК по Московской области.

Двое местных жителей и их знакомый распивали алкогольные напитки в субботу, 13 февраля. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт и злоумышленники избили потерпевшего битой и сковородкой. Удары были нанесены в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После убийства подозреваемые скрылись, но были пойманы в ходе розыска, указано на сайте СК.



Уголовное дело возбудили по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть").



В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления.

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