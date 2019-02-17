Сообщения о минировании двух зданий в Москве не подтвердились

Правоохранители проверили два торговых центра в Москве после поступивших сообщений с угрозами "минирования", опасные предметы не обнаружены, сообщил ТАСС представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что правоохранители приступили к проверке "Каширская Плаза" на Каширском шоссе и "Атриум" на Земляном Валу. Здания были эвакуированы на время проверки.
Эвакуация в воскресенье, 17 февраля, проводилась и из учреждений Санкт-Петербурга. В частности, проверялись здание больницы №26 на улице Костюшко, гипермаркет "О'кей" на Богатырском проспекте и ТРК "Шкиперский молл" на Васильевском острове. Кроме того, из-за сообщения о минировании отменен спектакль в новом корпусе Мариинского театра.
В феврале город охватила новая волна звонков о "минировании". В столичную полицию поступило более 500 таких анонимных сообщений, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, ни разу угроза не подтвердилась.
Анонимные сообщения о минировании объектов в России являются провокацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что "это тот случай, когда технологические достижения, развитые коммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам и провокаторам".
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