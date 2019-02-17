В Москве проверяют второй ТЦ после сообщения о "минировании"

Фото: Агентство "Москва"

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о взрывном устройстве в торговом центре "Атриум" на Земляном Валу. В экстренные службы поступило анонимное сообщение о "минировании". В помещениях торгового центра уже идет проверка.

Это второй подобный инцидент за сутки. Ранее полиция проверяла ТРЦ "Каширская Плаза" на юге столицы.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 февраля, в полицию поступили сообщения о минировании по нескольким адресам в Москве. Из-за сообщений было эвакуировано около пяти тысяч человек.

Всего с начала февраля в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

По словам экспертов, подобного рода атаки не только нарушают привычную жизнь горожан, но и мешают работе спецслужб. Полицейские и кинологи вынуждены выезжать по всем адресам, чтобы проверить сообщения. Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались в сентябре 2017 года. По сведениям ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей.