Волна "минирований" вернулась в столицу

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В пятницу, 15 февраля, в полицию поступили сообщения о минировании по нескольким адресам в Москве. Из-за сообщений было эвакуировано около пяти тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, на адреса десяти различных объектов поступили анонимные письма по электронной почте с угрозами взрывов.

На севере столицы из торгового центра "Интерьер" эвакуировали более 1,5 тысячи человек. Здание находится в 1-м Магистральном проезде. На место направляются кинологи и сотрудники правоохранительных органов. Также около 800 человек были эвакуированы из бизнес-центра "Гамма" на юге столицы.

По данным источника Агентства "Москва" в экстренных службах, из офиса телеканала "Звезда" на проспекте Мира и из здания "Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания" (ВНИИТР) эвакуировали около 320 человек. Также эвакуированы сотрудники радиостанции "Русское радио".

Ранее около 1 тысячи человек эвакуировали из двух столичных бизнес-центров. Угроза взрыва в бизнес-центре в Таганском районе не подтвердилась.