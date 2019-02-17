В Новосибирске загорелся склад на площади 960 "квадратов"

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске утром в воскресенье, 17 февраля, загорелся крупный склад ангарного типа с продуктами. Площадь возгорания составила 960 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"На месте развернут штаб пожаротушения, определены боевые участки. Основная задача – не допустить распространения огня на соседние складские помещения", – объявили в ведомстве. Ранг пожара увеличили до номера три.

Инцидент произошел в Электрозаводском проезде в Дзержинском районе города. В строении хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло. Тушение осложняется тем, что обрушение кровли металлического ангара не дает доступа к очагу возгорания. Угрозы жилым домам нет.

Специалисты химико-радиометрической лаборатории, которые работают на месте ЧП, определили, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе нет.