МО Киргизии отстранило ряд военных на время расследования крушения Ми-8

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Минобороны Киргизии отстранило некоторых должностных лиц Сил воздушной обороны ВС страны на период расследования падения военного вертолета в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство организовало оперативно-следственные мероприятия.

"Отдельные должностные лица Сил воздушной обороны ВС КР в целях объективного проведения следственных мероприятий временно освобождены от занимаемых должностей", – говорится в сообщении.

Крушение военного вертолета Ми-8 произошло утром в среду, 17 января, на окраине Бишкека на авиабазе Фрунзе-1 в 10:55 по местному времени. Изначально было известно о семерых пострадавших, позже количество выросло до восьми человек. Один человек погиб, он был командиром экипажа.

Впоследствии число тех, кто получил травмы при крушении, достигло 10. Четверо из них находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней тяжести.

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