Пожар произошел на овощной базе в Санкт-Петербурге

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Пожарные в Петербурге ликвидируют возгорание на территории овощной базы в Калининском районе в северной части города. Об этом говорится в заявлении МЧС по региону, сообщает РИА Новости.

"По прибытии подтвержден ранг пожара №1-бис, горение в двухэтажном здании (бывшая столовая) на втором этаже на площади 400 квадратных метров", – заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. К тушению огня привлекалось от МЧС 9 единиц техники и 41 человек личного состава.

Ранее спасатели эвакуировали 70 человек из больницы в Серпухове. Причиной тревоги стало задымление на цокольном этаже в помещении кондиционеров для томографов.