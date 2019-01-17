Два человека пострадали при столкновении трамвая с легковушкой в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Трамвай и легковой автомобиль Kia столкнулись на Новоспасском Мосту в районе Дербеневской набережной. В итоге два человека получили травмы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Пострадавших сейчас осматривают врачи скорой помощи. По предварительным данным, оба отделались незначительными повреждениями.

Отмечается, что столкновение не повлияло на движение на дорожном участке.