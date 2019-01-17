Мужчина угрожал посетителям "Детского мира" игрушечным пистолетом

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы мужчину, который угрожал прохожим пистолетом, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 16 января в Центральном детском магазине. Правоохранителям поступило сообщение, что молодой человек угрожает пистолетом посетителям торгового центра на Театральном проезде. Полицейские прибыли на место и задержали нарушителя.

Пистолет оказался игрушечным. В итоге на 22-летнего мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве.