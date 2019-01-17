Оставленный отцом без еды и лекарств подросток с ДЦП направлен в больницу

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Подросток с диагнозом ДЦП, которого отец оставил в квартире без еды и лекарств, находится в медицинском учреждении, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Агентству "Москва".



"В настоящее время мальчик в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении на обследовании и лечении", – говорится в сообщении.

Как уточняется, из-за диагноза подросток не может самостоятельно себя обслуживать. Его мать умерла несколько лет назад, а он остался на попечении отца.

"Семья была поставлена на учет в районном отделении социальной защиты населения как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники соцзащиты регулярно навещали семью, помогая решать разные житейские вопросы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что москвич находится под следствием по обвинению в издевательствах над собственным сыном-инвалидом. Мальчик обратился за помощью к бывшей жене родного отца и нашел у нее поддержку.