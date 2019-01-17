СК опубликовал видео взрыва на заводе в Ленобласти

Следственный комитет опубликовал видео с началом пожара и взрывом на заводе "Полипласт" в городе Кингисепп в Ленинградской области.
Накануне на предприятии произошел взрыв бочки с горюче-смазочными материалами. В результате ЧП на площади 50 квадратных метров обрушилась часть цеха по производству химических добавок.
По факту травмирования пятерых рабочих возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование "болгарки".
Пожар на заводе в г. Кингисеппе сняли камеры наблюдения.
По факту травмирования пятерых рабочих возбуждено уголовное дело. В помещении завода ООО «Полипласт-Северо-Запад» в ходе работ с использованием «болгарки» произошло возгорание готового продукта - суперпластификатора pic.twitter.com/jBXNcJEa6f
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.