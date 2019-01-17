СК опубликовал видео взрыва на заводе в Ленобласти

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с началом пожара и взрывом на заводе "Полипласт" в городе Кингисепп в Ленинградской области.

Накануне на предприятии произошел взрыв бочки с горюче-смазочными материалами. В результате ЧП на площади 50 квадратных метров обрушилась часть цеха по производству химических добавок.

По факту травмирования пятерых рабочих возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование "болгарки".