Взрыв произошел на химзаводе под Петербургом

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На химзаводе "Полипласт" в городе Кингисепп Ленинградской области произошел взрыв бочки с горюче-смазочными материалами, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, пострадали три человека, они в состоянии легкой степени тяжести.

В результате ЧП на площади 50 квадратных метров обрушилась часть цеха по производству химических добавок. За взрывом последовал пожар, из-за которого пока не удается начать разбор завала. Подробности случившегося уточняются.