Водитель Chery умер за рулем автомобиля на Алтуфьевском шоссе в Москве

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Москве 42-летний водитель Chery скончался за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Около 17:00 возле дома 81 по Алтуфьевскому шоссе водитель Chery врезался в остановившийся на светофоре Mercedes. По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем.

В ГИБДД подчеркнули, что летальный исход не связан с ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Все случилось на пересечении улиц Ясеневой и Воронежской.

Очевидцы говорят, что водитель Skoda хотел при повороте проскочить перед автобусом, но не успел. От удара легковушку отбросило на тротуар, она едва не зацепила пешеходов.

