Пожарные спасли человека из горящей квартиры на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС спасли человека из горящей квартиры в жилом доме на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о возгорании поступил дежурным ЦУКС в 20:25. В доме № 13 на Нежинской улице загорелась одна из квартир на третьем этаже.

Пожарные оперативно прибыли по указанному адресу и спустя примерно полчаса после сигнала потушили возгорание. "В ходе работ по тушению загорания из квартиры был спасен один человек", − сказано в сообщении МЧС.

Спасенного из огня передали медикам для оказания помощи.