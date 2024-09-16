Движение затруднено на МКАД в районе "Лосиного острова" из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внешней стороне 102-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, на месте аварии уже работают оперативные службы Москвы, которые уточняют обстоятельства случившегося, а также информацию о возможных пострадавших.

Из-за столкновения автомобилей движение в данном районе затруднено, поэтому в ведомстве рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Ранее три автомобиля столкнулись на 60-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали трое, среди них была беременная женщина.

