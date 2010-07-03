Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ярославлем

Фото: ТАСС/МЧС РФ

Состояние двух пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса под Ярославлем, медики оценивают как крайне тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на директора клинической больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева Наталью Даниленко.

После аварии в реанимации медучреждений региона доставили пять человек, позже одна из пациенток скончалась. Сейчас в реанимации находятся четверо пострадавших: один человек в Ярославской областной больнице, трое – в больнице имени Соловьева.

Всего в больнице имени Соловьева находятся 11 пострадавших в ДТП. Девять из них находятся в отделениях больницы в состоянии средней степени тяжести. "Тяжелые" получили политравмы, переломы конечностей и черепно-мозговые травмы.

14 сентября на трассе Ярославль – Иваново пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречку. Погибли восемь человек, в том числе оба водителя. Травмы получили 28 человек, из них 14 госпитализировали.

МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".