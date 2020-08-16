Столичные власти взяли на контроль ситуацию с избиением малолетних детей

18:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти столицы взяли под контроль ситуацию с избиением несовершеннолетних детей на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города.
Там уточнили, что семья, в которой случилось происшествие, многодетная.
"Отчим избил старших детей в момент отсутствия их матери. Когда женщина вернулась домой, обнаружила следы побоев на них и вызвала скорую. Несовершеннолетним оказывают необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты социальной защиты хорошо знакомы с данной семьей. Мать всегда хорошо заботилась о своих детях. Департамент договорился с медучреждением о том, чтобы младший ребенок грудного возраста также находился с мамой.
"С женщиной уже связался психолог. Также ей окажут необходимую поддержку в кризисном центре помощи женщинам и детям. Ситуация находится на контроле департамента", – уточнили в ведомстве. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет задержал москвича, который избил детей, оставшихся с ним в квартире.
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