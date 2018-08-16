Мэра Оренбурга арестовали на два месяца

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Мэра Оренбурга Евгения Арапова арестовали до 14 октября текущего года. Два месяца Арапов пробудет в следственном изоляторе номер 3 ФСИН РФ Оренбургской области. Такое решение принял Ленинский районный суд Оренбурга, передает ТАСС.

Судья Виктор Афанаскин отметил, что решение может быть обжаловано в течение трех суток. Арапова подозревают в получении взятки.

По данным следствия, Арапов вместе со своим замом Геннадием Борисовым, которого ранее арестовали за взятки, получил от генерального директора коммерческой организации 600 тысяч рублей "за покровительство в сфере строительства".