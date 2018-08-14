Мэр Оренбурга задержан по подозрению в получении взятки

14 августа, 18:48
Мэра Оренбурга Евгения Арапова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает СК РФ в своем микроблоге в Twitter.
Как считает следствие, Арапов вместе со своим замом Геннадием Борисовым, которого ранее арестовали за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей "за покровительство в сфере строительства".
❗️Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.
Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства pic.twitter.com/qoATZKzmhm
В СК уточнили, что из этой суммы 400 тысяч рублей причиталось мэру Оренбурга, а еще 200 тысяч − его заместителю. Следователям также предстоит установить, откуда взялись 4,2 миллиона рублей, изъятых в служебном кабинете Арапова.
В дальнейшем следствие планирует предъявить мэру Оренбурга обвинение в получении взятки и ходатайствовать перед судом об его аресте.
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