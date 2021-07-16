Белье посетителей более чем на 100 тыс рублей пропало из столичного аквакомплекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посетительница столичного аквакомплекса сообщила в полицию о пропаже белья на 101 тысячу рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина сообщила, что 26 июня она оставила свои вещи в душевом отделении плавательного бассейна.

"Она оставила женский купальник Agent Provocateur стоимостью 58 тысяч рублей, мужские детские плавки стоимостью 13 тысяч рублей, женский детский купальник стоимостью 15 тысяч рублей и мужские плавательные шорты стоимостью 15 тысяч рублей. Когда 15 июля женщина приехала в бассейн, чтобы забрать вещи, менеджер ей пояснила, что белье не находили", – сказал источник.

Он пояснил, что полиция организовала проверку по данному факту.

Ранее в Казани пятеро детей отравились хлоркой в аквапарке "Ривьера". Их доставили в медучреждения с признаками сильного отравления. По факту произошедшего прокуратура Казани инициировала проверку.