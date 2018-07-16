Пострадавших при пожаре в автосервисе в СЗАО отправили в клиники

Очевидцы рассказали о пожаре в автосервисе на Авиационной улице, сообщает телеканал Москва 24.

По словам людей, работающих неподалеку, в здании автосервиса раздавались характерные хлопки.

Московская прокуратура уже начала проверку после ЧП. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Главная версия – пожар возник из-за взрыва газовых баллонов. По словам экспертов, баллоны такого типа могли взорваться из-за сильной жары. После этого произошло обрушение перекрытий на площади двадцать квадратных метров.

Пострадавшие при пожаре госпитализированы в ожоговые центры. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин. Для эвакуации людей привлекли вертолет. Мэр отметил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь и их жизням ничего не угрожает.