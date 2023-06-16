Армения обвинила Азербайджан в обстреле металлургического завода у села Ерасх

Фото: министерство обороны Республики Армения

Вооруженные силы Азербайджана утром обстреляли строящийся металлургический завод у населенного пункта Ерасх, сообщили в Минобороны Армении.

"16 июня в 10:00 (09:00 по московскому времени) ВС Азербайджана открыли огонь по строящемуся в Ерасхе металлургическому заводу из оружия разного калибра", – говорится в уведомлении.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Ереване также заявили об обстрелах завода в Ерасхе. По информации оборонного ведомства Армении, азербайджанская сторона предварительно стала рассылать ложную информацию о том, что Армения якобы перешла в атаку.

Позднее Азербайджан сам открыл огонь по строящемуся заводу, сообщили в министерстве. В результате инцидента пострадали два иностранных гражданина.

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