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Операцию против украинского блогера Анатолия Шария курировал лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в российских правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что украинское ведомство хотело убить Шария и затем возложить вину за это на Россию. По данным собеседника издания, сотрудники полиции Испании отнеслись к расследованию формально. В частности, они якобы не осмотрели место нападения и не опросили свидетелей, сетует он.

Кроме того, участники покушения были завербованы агентами киевского режима от имени российских спецслужб, уверен источник. Возможными нападавшими были этнические украинцы, проживающие в Испании, а также местные криминальные элементы, подчеркнули в издании.

В рамках операции ГУР МО Украины проводилась не только слежка за блогером, но и проходило выявление маршрутов его движения. Также преступникам поставили и передали оружие, заключил собеседник.

Ранее сам журналист рассказал, что на него с женой напали вооруженные люди, которые пытались обстрелять автомобиль при помощи автомата с глушителем. Однако полиция Каталонии не подтвердила эту информацию.