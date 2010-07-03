Обморок у водителя стал причиной ДТП с рейсовым автобусом

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Причиной аварии с рейсовым автобусом на востоке столицы стала потеря сознания у водителя, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что он потерял сознание, в результате чего врезался в дерево. После ДТП пятерых человек доставили в больницу, а после осмотра отпустили домой.

Накануне на улице Молдагуловой в районе дома № 32 водитель рейсового автобуса "Мострансавто" не справился с управлением и наехал на препятствие.

Автобус выполнял рейс по маршруту № 501 "Люберцы (микрорайон Турист) – Москва (метро "Выхино"). Всего в автобусе находилось 25 человек. Пострадали девять человек. Пятерых госпитализировали, остальные от медицинской помощи отказались.