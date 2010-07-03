Названа предварительная причина ДТП на востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Предварительной причиной аварии с рейсовым автобусом № 501 на востоке столицы назвали ухудшение самочувствия водителя. Из-за этого он потерял управление, передает ТАСС со ссылкой на "Мострансавто".

"По предварительной информации, водителю, выполнявшему рейс по маршруту № 501 "Люберцы (микрорайон Турист) – Москва (метро "Выхино")" стало плохо, в результате чего он потерял управление автобусом ЛиАЗ- 5292, выехал за пределы дороги и врезался в дерево", – пояснили в пресс-службе. На месте ДТП работают сотрудники Мострансавто, экстренные службы и ГИБДД.

Пострадали девять человек. Четверых госпитализировали с ушибами различной степени тяжести, пять человек отказались от медицинской помощи. Всего в автобусе находилось 25 человек.

Ранее сообщалось, что на улице Молдагуловой в районе дома № 32 водитель рейсового автобуса "Мострансавто" не справился с управлением и наехал на препятствие. От ГИБДД поступали сведения о троих пострадавших.