Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Москве

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В Москве рейсовый автобус наехал на препятствие, в результате чего пострадали три человека. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

"На улице Молдагуловой в районе дома 32 водитель рейсового автобуса Мострансавто не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП травмы получили три человека, бригада скорой помощи осматривает их", – сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.