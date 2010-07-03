Задержанный в метро мужчина был ранее судим и недавно потерял родственника

Мужчина, который утром 16 апреля угрожал сотруднице метро и был задержан, ранее судим и недавно потерял родственника. Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Представители метрополитена уточнили, что в результате инцидента в перегоне между "Технопарком" и "Автозаводской" сотрудница не пострадала.
Что касается задержанного мужчины, у него, по данным пресс-службы, "явно выраженное неадекватное поведение". Подчеркивается, что нарушитель не успел проникнуть в пассажирскую зону.
Ранее сообщалось, что гражданин 1973 года рождения закрылся в отдельном от станции "Технопарк" помещении. Он был вооружен молотком и угрожал сотруднице подземки, требуя вызвать руководство метрополитена.
Вскоре мужчину задержали полицейские. Никто не пострадал, инцидент на движение не повлиял.
Сейчас Замоскворецкая линия работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.
Выяснением обстоятельств ЧП занимаются. В СК подчеркнули, что благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции злоумышленника задержали в течение часа, а сотрудницу подземки освободили.
СМИ сообщили о захвате заложника на станции "Технопарк"
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