Задержанный в метро мужчина был ранее судим и недавно потерял родственника

Фото: соцсети

Мужчина, который утром 16 апреля угрожал сотруднице метро и был задержан, ранее судим и недавно потерял родственника. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Представители метрополитена уточнили, что в результате инцидента в перегоне между "Технопарком" и "Автозаводской" сотрудница не пострадала.

Что касается задержанного мужчины, у него, по данным пресс-службы, "явно выраженное неадекватное поведение". Подчеркивается, что нарушитель не успел проникнуть в пассажирскую зону.

Ранее сообщалось, что гражданин 1973 года рождения закрылся в отдельном от станции "Технопарк" помещении. Он был вооружен молотком и угрожал сотруднице подземки, требуя вызвать руководство метрополитена.

Вскоре мужчину задержали полицейские. Никто не пострадал, инцидент на движение не повлиял.

Сейчас Замоскворецкая линия работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

Выяснением обстоятельств ЧП занимаются. В СК подчеркнули, что благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции злоумышленника задержали в течение часа, а сотрудницу подземки освободили.

