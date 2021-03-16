Четыре человека погибли в США в ходе ссоры из-за антикризисного чека – СМИ

Фото: Indianapolis Metropolitan Police Department

Ссора из-за чека на 1,4 тысячи долларов, который получают американцы в рамках антикризисной помощи, закончилась убийством четырех человек, в числе которых семилетний ребенок. Об этом сообщает Newsweek.

На прошлой неделе Джо Байден подписал закон о мерах по поддержке экономики. Согласно президентскому плану, финансовую помощь от государства должны получить 85% домохозяйств.

Семья из Индианаполиса получила чек 13 марта, и в тот же день произошла трагедия. 25-летний Малик Халфакр претендовал на половину суммы, но получил отказ. После чего он начал стрельбу, жертвами которой стали члены его семьи.

В настоящее время преступник арестован.

Ранее сообщалось о смерти в США преступника, убившего свою семью в 1974 году и осужденного на 150 лет заключения. В июле этого года должен был рассматриваться вопрос о его досрочном освобождении.