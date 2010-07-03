Организаторов фиктивных ДТП задержали в Москве

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Полиция задержала двух братьев, приехавших в столицу из ближнего зарубежья, по подозрению в организации фиктивных ДТП. Как пояснили в городском главке МВД, мужчины пошли на обман ради страховых выплат, передает Агентство "Москва".

Установлено, что 32-летние задержанные использовали два автомобиля престижных марок, которые были застрахованы по полису КАСКО. Подозреваемые оформляли ДТП с подставными машинами, чтобы получить деньги.

Против братьев, которых уже заключили под стражу, завели уголовные дела по статье "Мошенничество в сфере страхования". Расследование, направленное на выявление новых эпизодов с участием аферистов, продолжается.