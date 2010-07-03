В управляющей компании назвали причину падения кирпича на ребенка

Шестилетней девочке в Долгопрудном на голову упал кирпич

Шестилетняя девочка, на голову которой упал кирпич в городе Долгопрудный, пришла в дошкольное учреждение с родителями на праздник.

Инцидент произошел 6 марта. Кирпич, предположительно, отвалился от фасада жилого многоквартирного дома.

"Это было очень страшно. Я никогда не думала, что фраза "кирпич упадет на голову" коснется меня буквально: я увижу этот кирпич, я увижу, как он летит, я увижу голову своего ребенка. Здесь не было опасности – мы пришли на праздник, хотели радоваться. И на этом все как бы закончилось – мы поехали в больницу", – рассказала телеканалу Москва 24 мать пострадавшей девочки Татьяна Подгорнова.

Родители обратились к медикам. По словам матери, от удара у ребенка образовалась сильная ссадина. Остановить кровотечение смогли только в больнице. Госпитализация не понадобилась.

В управляющей компании, которая обслуживает дом, принесли извинения.

"Мы сожалеем. Приняли меры, вызвали альпиниста, очистили те места, которые могут еще упасть. Как вообще получилось? Под окном произошло затекание воды, случилось что-то с отливом. А в среду, когда все случилось, были сильные заморозки, кирпич лопнул. Это не предугадаешь", – рассказал начальник участка УК Константин Маркин.

Подробности произошедшего устанавливаются. Следственный комитет организовал проверку.