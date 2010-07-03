Власти столицы опровергли уничтожение 60-летнего дуба на ВДНХ

Фото: телеграм-канал Mash

Власти столицы опровергли информацию в telegram-каналах о том, что на ВДНХ срубили 60-летний дуб.

"В Департаменте природопользования полностью опровергли данную информацию, вырубки дуба по данному адресу не было", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее в Сети появилась информация, что ущерб после спила дерева в парке "Шереметьевская дубрава" оценили в 16 миллионов рублей.

На ВДНХ в настоящий момент продолжается второй этап масштабной реконструкции. Здесь проводят работы по реставрации исторических и архитектурных памятников, таких как фонтан "Золотой колос". Кроме того, идет благоустройство территории выставочного комплекса и площади у главного входа. Создаются и новые объекты, среди них образовательный центр в "Парке знаний", ландшафтный парк и большая прогулочная аллея.