Эвакуация людей из корпуса ИТМО завершена – МЧС

Людей под завалами в здании университета в Санкт-Петербурге, где обрушилась часть кровли, нет. К настоящему времени эвакуация завершена, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС РФ.

Из здания вывели более 80 человек. Речь идет о преподавателях и студентах первых-вторых курсов. Рабочие, занимавшиеся ремонтом, здание покинули сами.

Ректор университета Владимир Васильев сообщил журналистам, что в здании по субботам проходят факультативные занятия.

"Когда услышали треск, то начали выводить всех из здания: сотрудников, преподавателей, студентов. У нас это отработано. Всех вывели", – заявил телеканалу Москва 24 глава университета. Кроме того, он подтвердил, что в здании работали подрядчики, они делали косметический ремонт.

Перекрытия обрушились во второй половине дня 16 февраля в корпусе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова. По словам очевидцев, крыша проломила перекрытия на всех этажах. Причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Инцидент в ИТМО прокомментировали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о нарушениях правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения. На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты во главе с руководителем ГСУ СКР по городу.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики входит в список ведущих российских вузов. Учебное заведение было основано еще в начале XX века. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.