СК возбудил дело по факту смерти воспитанницы детсада в ТиНАО

Московское управление СК возбудило уголовное дело после смерти воспитанницы детского сада в ТиНАО. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей.

По предварительной информации, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Вернувшись на место прогулки, воспитатели увидели лежащую на снегу без сознания девочку 2014 года рождения. Сотрудники детсада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировали смерть ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, документы и другие предметы, необходимые для расследования. Допрашиваются сотрудники и руководство учреждения, выясняются обстоятельства трагедии.

Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина выразил соболезнования семье девочки.

"Случилась большая трагедия: во время прогулки на территории скончался ребенок-дошкольник. Я хочу выразить соболезнования семье девочки. По информации директора школы, прогулка проводилась в штатном режиме под присмотром двух воспитателей. Несмотря на присутствие медицинского работника и быстрый приезд скорой помощи, спасти ребенка не удалось. Выводы о причинах можно будет сделать по завершению расследования. На месте происшествия находятся представители следственных органов и департамента образования", – сказал Калина.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок скончался в детсаду в ТиНАО во время прогулки. По предварительным сведениям, у ребенка остановилось дыхание. Кроме того, согласно неподтвержденной информации, воспитатели могли забыть ребенка на прогулке. По другим данным, ребенку стало плохо на прогулке и воспитатели не смогли ничего сделать.