Кенийский пастор предстанет перед судом по делу о гибели от голода более 400 человек

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Пастор из Кении Пол Маккензи, которого задержали в апреле 2023 года в связи с расследованием смерти 429 последователей его секты, предстанет перед судом вместе с 94 другими подозреваемыми. Об этом заявило агентство Agence France-Presse со ссылкой на прокурора.

По информации прокурора, эксперты 1 мая 2023 года произвели вскрытие тел, в результате чего выяснилось, что многие погибли из-за голода. Также он сообщил, что дело с участием пастора изучается особым трибуналом в связи с исключительной тяжестью.

Маккензи создал секту "Хорошие новости" 20 лет назад на востоке Кении и стал известен тем, что настаивает на крайних формах голодания как наиболее быстрого пути для верующего обрести вечную жизнь. С 2017 года суды Кении возбуждали против него дела по различным обвинениям, однако Маккензи продолжал оставаться на свободе. 15 апреля 2023 года пастор сдался властям и сейчас находится под следствием.

Ранее сообщалось, что во время расследования гибели последователей культа секты "Хорошие новости", созданного Маккензи, в Кении нашли 47 тел. По данным СМИ, последователи секты ожидали конца света, поэтому умерли от истощения в поместье пастора, которое было построено в лесу Шакахола.



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