Один человек погиб в результате камнепада в Дагестане

Фото: телеграм-канал "ДТП/ЧП 05"

Три человека, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2114, попали под камнепад в высокогорном Унцукульском районе Дагестана. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел 16 января на участке автодороги Буйнакск – Ботлих. В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.

"Двоих госпитализируют в Унцукульскую центральную районную больницу", – добавили в МЧС.

По данным ведомства, было принято решение о перекрытии дороги для устранения последствий произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дагестане водитель спасся от камнепада. На опубликованных в Сети кадрах видно, как машину на дороге едва не завалило камнями, однако водитель сумел оперативно сориентироваться и вовремя сдал назад.



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