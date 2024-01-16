СК возбудил уголовное дело из-за прорыва трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей") после прорыва трубопровода с кипятком, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, в результате произошедшего прорыва трубы пострадали несколько человек. Они получили ожоги различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь", – уточнили в СК.

Повреждение коммунальной тепловой сети случилось в центре города на перекрестке улиц Славянской и Студеной. Уточнялось, что в результате пострадали 10 человек. Они получили ожоги, а некоторых пострадавших доставили в ожоговый центр.

Позже стало известно, что ожоги получили 12 человек, включая 2 детей. 10 взрослых и один ребенок будут проходить амбулаторное лечение, еще одного ребенка пришлось госпитализировать в ожоговое отделение.

У всех пациентов диагностировали ожоги первой и второй степеней нижних конечностей на площади до 2% от общей поверхности тела. В основном пострадали стопы.

Получившим ожоги будет выплачена компенсация за причиненный моральный и физический вред, заявил гендиректор "Теплоэнерго" Илья Халтурин. Уточнялось, что причину прорыва пока не удалось установить.

По данным "Теплоэнерго", коммунальные службы уже обнаружили место, в котором произошло повреждение, локализовали его и начали сварочные работы. При этом в компании заявили, что подачу тепла восстановят после устранения утечки и заполнения теплосети.

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