Труп замерзшей женщины обнаружили в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Тело неизвестной женщины было обнаружено в Пресненском районе столицы утром 15 января, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На вид женщине около 65 лет. Тело обнаружили на скамейке на улице Большая Никитская. Паспорта при ней не было. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате переохлаждения.

В полиции предполагают, что у женщины не было постоянного места жительства. Устанавливается личность погибшей.