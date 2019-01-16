Почти 600 человек эвакуировали из гимназии на северо-востоке Москвы

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Короткое замыкание, произошедшее в подвале гимназии на северо-востоке Москвы, привело к эвакуации 560 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

В результате произошло задымление, однако возгорания не последовало.

Никто из находившихся в гимназии №6 по улице Седова не пострадал. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.