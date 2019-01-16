Мэр кузбасского города Березовский задержан по подозрению в получении взятки

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Главу кузбасского города Березовский Дмитрия Титова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Детали происшедшего не уточняются.

Титов занимает пост главы Березовского городского округа с 2013 года.

Город Березовский находится в 27 километрах от областного центра. Население – около 50 тысяч человек. Ведущая отрасль экономики – угольная.