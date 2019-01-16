Неизвестные украли зеркала с автомобиля певца Саруханова

Российский поп-рок-певец, композитор и поэт Игорь Саруханов лишился боковых зеркал со своего автомобиля Toyota. С заявлением о краже имущества он обратился в полицию вечером 15 января, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам артиста, он припарковал автомобиль во дворе дома на Комсомольском проспекте в районе Хамовники. Когда вернулся, то обнаружил, что неизвестные сняли боковые зеркала.

Сумма ущерба оценена в 20 тысяч рублей. По факту кражи проводится проверка.