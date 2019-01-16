Контактный зоопарк в Реутове продолжает работу после инцидента с нападением обезьяны

Контактный зоопарк "Зоополис" в Реутове продолжает работу, несмотря на инцидент с нападением обезьяны на посетительницу сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе зоопарка.

"Обезьяна посетительницу не кусала, она просто выдрала клок волос и пошла кровь. Укуса мы не видели. Мы сейчас эту девушку ищем, чтобы поговорить с ней и не можем найти", – рассказал собеседник агентства.

В зоопарке отметили, что инцидент произошел из-за того, что сотрудники пустили девушку в вольер. Сейчас обезьяна сидит в вольере с мелкой сеткой, где она не может достать посетителей.

В учреждении проводят проверки правоохранительные органы. Уже приходили из полиции и звонили из прокуратуры.

В конце декабря в один из московских контактных зоопарков не пустили детей с синдромом Дауна. Сотрудники якобы побоялись, что они накинутся на животных.