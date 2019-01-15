Обезьяна атаковала посетителя контактного зоопарка в Реутове

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Посетитель контактного зоопарка, расположенного в ТРЦ "Реутов Парк" пострадал от укуса обезьяны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После случившегося на место выехали сотрудники полиции и фельдшеры скорой помощи.