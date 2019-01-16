Около 700 человек эвакуировали из школы в Митине из-за пожара

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Около 700 человек эвакуировали из школы на северо-западе столицы из-за возгорания, сообщает Агентство "Москва".

В спортзале учебного заведения, расположенного на улице Дубравная, произошло короткое замыкание в светильнике, после чего на площади 0,5 квадратных метра возник пожар.

До приезда спасатель из здания вывели учащихся и весь персонал. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар уже потушен.